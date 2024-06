40 years burning down the road

“Born down in a dead man’s town / the first kick I took was when I hit the ground / end up like a dog that’s been beat too much / ’til you spend half your life just coverin’ up”. L’incipit è uno dei più iconici della storia del rock’n’roll: nell’estate del 1984 si apriva con questi versi, quelli della title track, destinata a diventare una hit (nel senso letterale del termine: colpisce il sistema), l’album che consacrò Bruce Springsteen come rockstar tra le più grandi della sua generazione, che Sony Music ha ripubblicato in occasione del quarantennale – qui lo speciale di Rockol – sotto forma di ristampa in vinile rosso traslucido (…).