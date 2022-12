Abbiamo bisogno di una nuova metrica morale per l’ecologia?

Emma Pattee, autrice del New York Times e del Washington Post specializzata nei cambiamenti climatici, su Fridays for future Italia sottolinea la necessità di superare il concetto di “Carbon footprint” (il parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un’organizzazione, da un evento o da un individuo) e propone di parlare invece di “Ombra climatica”, un nuovo parametro che tenga conto non solo delle azioni pratiche che compiamo quotidianamente, ma anche di altri due fattori che la carbon footprint non prende in considerazione: scelte e attenzione.

Eccovi ‘l’ombra climatica’, un concetto che ho ideato per aiutare ciascuno di noi a visualizzare come la somma delle scelte nella nostra vita influisce sull’emergenza climatica. Pensate alla vostra ombra climatica come a una sagoma oscura che si estende dietro di voi. Ovunque voi andiate, va anche lei, contando non solo il vostro utilizzo dell’aria condizionata e il chilometraggio dell’auto, ma anche come votate, quanti figli scegliete di avere, dove lavorate, come investite i vostri soldi, quanto parlate con gli altri di cambiamento climatico, e se le vostre parole amplificano l’urgenza, oppure l’apatia e la negazione a riguardo.

Il potere della vostra ombra climatica è che, a differenza della vostra impronta di carbonio, include azioni che sfidano un facile calcolo (come ci hanno dimostrato gli scioperi #FridaysForFuture di Greta, è il caso per quasi tutte le azioni ad ampio impatto). Una persona che conosco ha deciso di non avere figli a causa delle paure relative alla crisi climatica, e un’altra da una mano per il programma di energia da rinnovabili della sua società energetica locale. Queste scelte non verrebbero contate in una misurazione delle loro impronte di carbonio, ma figurano nelle loro ombre climatiche. L’ombra climatica include anche comportamenti “contagiosi”, come installare pannelli solari, rinunciare a prendere l’aereo, o parlare di cambiamento climatico nel vostro quotidiano.