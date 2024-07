Airbus UK costruirà un satellite per monitorare le tempeste solari

ESA, BBC e Airbus annunciano l’avvio della costruzione di un nuovo satellite, chiamato Vigil, per monitorare le tempeste solari. Questo annuncio è tempestivo, considerando la grande tempesta ( :-) ) solare che ha colpito il nostro pianeta all’inizio del mese di maggio 2024, producendo luci aurorali brillanti nei cieli di quasi tutto il mondo.

Vigil sarà assemblato da Airbus UK e sarà pronto per il lancio nel 2031. Si tratta di una missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il contratto industriale da €340 milioni per avviare la costruzione è stato firmato durante un consiglio spaziale dell’ESA e dell’Unione Europea tenutosi a Bruxelles.

Il satellite sarà posizionato nel punto di Lagrange L5, un punto di osservazione a circa 150 milioni di km dalla Terra, in modo da poter osservare più facilmente lo spazio tra il nostro pianeta e il Sole. In questo modo, otterrà una prospettiva unica su fenomeni come le eruzioni solari – intense esplosioni di radiazioni che viaggiano alla velocità della luce e possono degradare i sistemi di comunicazione e navigazione – e le eiezioni di massa coronale (CME) – flussi di particelle cariche, intrecciate con campi magnetici, che possono danneggiare le infrastrutture, come le reti elettriche.

Il punto di Lagrange L5 – Credit ESA – CC BY-SA 3.0 IGO

“Avremo un preavviso di tre o quattro giorni in più”, ha detto il Dr. Mark Gibbs, capo delle previsioni meteorologiche spaziali dell’Ufficio Meteorologico del Regno Unito. “E non si tratta solo di un preavviso extra. Ci dà un periodo più lungo per monitorare le regioni attive, per vedere esattamente come si stanno sviluppando, il che dovrebbe aumentare la nostra fiducia nel prevedere la loro capacità di produrre eruzioni solari e eiezioni di massa coronale”, ha detto alla BBC.

Vigil peserà poco più di due tonnellate (completamente rifornito) e porterà un totale di sei strumenti. Una volta costruito, sarà testato presso il nuovo National Satellite Test Facility del Regno Unito, che è stato inaugurato di recente. La navicella dovrebbe essere lanciata in orbita su un razzo Ariane-6.

Includerà un coronografo compatto sviluppato dal Laboratorio di Ricerca Navale degli Stati Uniti, una camera eliografica della Leonardo SpA con sede a Firenze e un camera per riprendere il campo foto-magnetosferico dell’Istituto Max Planck in Germania. Inoltre, Vigil trasporterà un analizzatore di plasma dal Mullard Space Science Laboratory di Londra e un magnetometro dall’Imperial College di Londra. La NASA fornisce il sesto strumento di Vigil, una camera nell’ultravioletto estremo.

L’ESA ha anche pubblicato un video in inglese qui ma anche su Youtube

Anche l’INAF ha pubblicato un video ma in italiano