Altri Orienti: Le trasformazioni della classe media

In questa puntata del suo podcast “Altri Orienti“, Simone Pieranni parla del rallentamento della crescita della classe media, in tre paesi importanti dell’Asia. Dopo decenni di crescita, sia in Vietnam che in Indonesia e in Malaysia ora crescono le preoccupazioni, per vari motivi, che vanno dalle difficoltà economiche internazionali al mutamento delle politiche sui sussidi per i beni di consumo. Finora in tutti e tre i paesi c’era un patto sociale basato sull’aspettativa di un continuo accesso a un migliore tenore di vita che ora potrebbe indebolirsi.

Vietnam, Indonesia e Malaysia sono tre paesi che crescono, sono economie che vedono nascere campioni nazionali che si stanno imponendo sul complicato mercato asiatico, specie quello tecnologico. Sono paesi attrattivi per gli investimenti esteri, anche perché hanno mercati interni trainati dai milioni di cittadini considerati appartenenti alla middle class. E sono paesi nei quali le classi medie rappresentano una cartina di tornasole di tante trasformazioni economiche e sociali che sembrano in costante divenire e che ci raccontano, in fondo, tre cuori pulsanti del continente.