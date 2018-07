Anche Novartis abbandona la ricerca di nuovi antibiotici

A cura di @Cravino (modificato).

Come riporta End Point Views, è di pochi giorni fa la notizia che anche Novartis ha abbandonato la ricerca di nuovi antibiotici. Delle 20 top pharma al momento solo 4 aziende hanno antibiotici nella propria pipeline. Inoltre, nonostante il fenomeno della resistenza batterica stia diventando sempre piu’ critico, la ricerca di nuovi antibiotici rimane ferma al palo, sia per difficoltà oggettive nel trovare meccanismi d’azione alternativi a quelli già disponibili, sia per questioni economiche che rendono un potenziale nuovo antibiotico poco remunerativo, col risultato di dirottare gli investimenti in altre aree terapeutiche.

Immagine da pxhere.