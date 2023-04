Assemblea e hookiifest 2023

Mookki di terra, di mare, di aria…. ascoltate!

Vi annunciamo che la prossima assemblea, che verterà sull’approvazione del bilancio, si terrà online sabato 29 aprile alle 11,00!

Purtroppo, non siamo riusciti a organizzare l’assemblea dal vivo quest’anno, anche perché era difficile incastrare l’assemblea ad aprile, dato che non volevamo metterla in un ponte. Cercheremo di organizzare un raduno dal vivo, distinto dall’assemblea, più avanti a maggio o giugno.

Intanto però è giunta l’ora di iniziare a programmare il prossimo hookiifest che pensiamo di fare tra settembre e ottobre. Dove vogliamo incontrarci per una piacevole due giorni di chiacchiere vis-a-vis, per parlare di qualche argomento che ci sta particolarmente a cuore ascoltando persone che ne sanno veramente, e per mangiare anche qualche prelibatezza tra le tante che lo Stivale offre?

Come ogni mandria che si rispetti ci piace visitare nuovi pascoli, ma questi devono essere raggiungibili in modo agevole almeno dalla ferrovia e disporre di un luogo dove ci si possa riunire.

Dobbiamo dire che lo scorso anno ci siamo trovati molto bene al Rosetum di Milano e questa struttura potrebbe forse ospitarci nuovamente, ma se tra i gentili utenti ci fosse qualcuno in grado di suggerire e supportare l’associazione per organizzare altrove gli saremmo tutti grati!

Ci sarebbe anche un’ulteriore riflessione da fare riguardante il tema di discussione che vogliamo approfondire in quella giornata e, quindi, l’ospite o gli ospiti da invitare.

Ecco, come vedete il lavoro non manca ed è necessario l’aiuto di tutti, perché in caso contrario probabilmente ci ritroveremo di nuovo a Milano!