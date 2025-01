Better skiing through chemistry

Un articolo su chemistryworld discute di come i progressi nella scienza dei materiali, in particolare nella chimica, abbiano migliorato significativamente l’attrezzatura sportiva, migliorando le prestazioni degli atleti, in particolare quelli disabili. Con i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2022 [l’articolo è del gennaio 2022], il ruolo dei materiali nello sport diventa ancora più importante.

Storicamente, l’attrezzatura sportiva era realizzata con materiali naturali come legno e pelle, ma la chimica moderna ha portato alla creazione di materiali sintetici su misura per ogni sport, rendendoli più accessibili e convenienti. Ad esempio, gli sci moderni sono composti da più strati progettati per prestazioni ottimali, tra cui una base in polietilene ad alta densità e un’anima composita, anche se il legno viene acora utilizzato. Sono inoltre in corso ricerche per migliorare proprietà come flessibilità e smorzamento delle vibrazioni degli sci.

Vari polimeri sono utilizzati nell’attrezzatura sportiva per le loro caratteristiche vantaggiose, come i policarbonati nei caschi e lo spandex nell’abbigliamento sportivo, offrendo comfort e durata. I nanomateriali come la fibra di carbonio offrono un elevato rapporto resistenza/peso e smorzamento delle vibrazioni, rendendoli popolari nelle biciclette e in altre attrezzature, sebbene la loro riparabilità possa essere un problema.

L’articolo tocca il concetto di “doping tecnologico”, in cui alcuni progressi scientifici possono essere considerati vantaggi ingiusti e successivamente vietati negli sport competitivi, come si è visto con alcuni tipi di cera da sci e costumi da bagno specializzati.

Viene anche evidenziato l’impatto della tecnologia sugli sport per disabili. L’attrezzatura per gli atleti con disabilità si è evoluta in modo significativo, con sedie a rotelle e protesi personalizzate sviluppate per migliorare le loro prestazioni. Tuttavia, esistono rigide normative per garantire una competizione leale, concentrandosi sul mantenimento dell’equità nelle capacità di prestazione degli atleti.

I servizi di riparazione per l’attrezzatura degli atleti sono fondamentali, soprattutto durante eventi come le Paralimpiadi, assicurando che qualsiasi supporto tecnico necessario sia disponibile in loco. I materiali utilizzati nelle protesi da gara sono spesso più semplici di quelli nelle protesi di tutti i giorni, concentrandosi principalmente sulle prestazioni.

In conclusione, i progressi nella scienza dei materiali sono essenziali per migliorare la sicurezza, il comfort e le prestazioni nello sport, soprattutto man mano che aumentano le considerazioni sulla sostenibilità. Tali innovazioni hanno trasformato il modo in cui l’attrezzatura viene progettata e utilizzata, influenzando in modo significativo i risultati delle prestazioni atletiche.