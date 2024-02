Bhookii Febbraio 2024

Febbraio è sempre stato un mese strano, e quest’anno lo è ancora di più in quanto anno bisestile (anno bisesto, anno funesto). Quale mese migliore quindi per parlare di letteratura Weird?

Per chi non avesse idea di cosa sia, specifico che il Weird è un genere principalmente incentrato su opere e temi che hanno come scopo quello di provocare paura, sbigottimento, orrore e suggestione nel pubblico, evitando però i cliché tipici dell’horror, del gotico e del sovrannaturale e cercando invece di introdurre nel proprio lavoro elementi originali e sovversivi. Simile, ma distinto, è il New Weird, che invece è un sottogenere caratterizzato dalla presenza di elementi fantasy mescolati con altri fantascientifici e horror sempre con l’obiettivo di “abbandonarsi al bizzarro”.

Tipici scrittori Weird sono Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, H.P. Lovecraft e Clark Ashton Smith, ma anche scrittori non solitamente accostati al genere vi hanno partecipato (come per esempio Stephen King). Di questi non sto a fornire elenchi, basta prendere la loro bibliografia e si va “sul sicuro”.

Per il New Weird invece segnalo un’interessante antologia proposta da IlLibraio.it, contenente una ventina di racconti di autori italiani.

E voi, conoscete questo genere e avete dei titoli da suggerire? (Anche non weird, l’Off Topic qui non esiste)