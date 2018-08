Bonelli annuncia la serie tv tratta da Dylan Dog

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo pubblicato su Wired parla dell’idea di produrre una serie tv su Dylan Dog, l’investigatore del mistero protagonista della famosa serie omonima di fumetti horror lanciata nella seconda metà degli anni ’80 dalla Sergio Bonelli Editore.

I fumetti della Sergio Bonelli Editore, casa editrice italiana che vanta titoli di culto come Tex, Zagor e Martin Mystère, sono distribuiti in 35 paesi nel mondo. Ma il suo personaggio più famoso è probabilmente Dylan Dog (di cui in questi giorni è uscito un albo a firma di Dario Argento): proprio dall’investigatore del mistero l’editore vuole inaugurare le sue produzioni televisive. È stato annunciato in queste ore, infatti, che la Bonelli ha intenzione di produrre una serie tv di lingua inglese tratta da questo fumetto.