British history of riots and racial progress

Un articolo pubblicato su The Guardian discute le rivolte recenti nel Regno Unito, collegandole a una lunga serie di disordini xenofobi che hanno costellato la storia inglese fin dal Medioevo.

Secondo l’autore, si dà troppa importanza alle cause profonde dei disordini dell’ultimo agosto, vedendoli come provocati in qualche modo dall’immigrazione. Al contrario, si tratterebbe semplicemente di scoppi di violenza e illegalità, senza delle vere istanze politiche a cui rispondere. Non si tratta, in ogni caso, di nulla di nuovo, dato che anche secoli fa poteva succedere che la folla inferocita attaccasse Ebrei o Fiamminghi, mercanti italiani o profughi ugonotti. A volte questi episodi hanno provocato una reazione uguale e contraria di accoglienza e tolleranza, a volte hanno stimolato delle riforme rivolte a ridurre la violenza nella società e migliorare il livello di vita della popolazione: ma in ogni caso, si tratta di un problema di criminalità, da risolvere come tale.

Of course, we can’t read these neat lessons from history as a sign that the present trouble will blow over and be fine in the end. Last week’s violence was awful. But it was a breakdown in behaviour, not an argument, a burst of football-like hooliganism rather than a disagreement on Newsnight that got out of hand.