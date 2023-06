Clothing from 1600s shipwreck shows how the 1 percent lived [EN]

Un articolo del National Geografic parla del relitto di una nave del XVII secolo, chiamato “Palmwood Wreck”, che è stato scoperto nei Paesi Bassi nel 2009 e ha svelato alcuni dei più importanti ritrovamenti di abbigliamento mai fatti in Europa.

First thought to belong to an English lady-in-waiting, the lavish silk clothing from a 17th-century Dutch vessel is just one of many mysteries surrounding the last voyage of the Palmwood Wreck.

Tra gli oggetti rinvenuti ci sono abiti di lusso, ben conservati, tra cui un’elegante gonna ricamata con nodi d’amore d’argento, un elaborato abito damascato, un set da toeletta e uno specchio da donna, e una tunica di velluto in stile ottomano tinto con la cocciniglia, un pigmento di colore rosso rubino ottenuto da insetti che si trovano solo nelle Americhe.

A bordo del relitto è stata anche scoperta una collezione di 32 libri rilegati in pelle risalenti al XVI e XVII secolo; anche se le pagine sono state distrutte, restano le preziose rilegature in pelle che identificano i volumi come provenienti da diversi paesi, tra cui Francia, Polonia, e uno con lo stemma della Casa Reale degli Stuart in Gran Bretagna.

Gli studiosi si interrogano sul motivo per cui abiti di lusso e una collezione di libri pregiati fossero a bordo della nave e quale fosse lo scopo del viaggio. Le ipotesi sono molte ma restano ancora molti misteri da risolvere, come la mancanza di indumenti intimi tra gli oggetti recuperati.