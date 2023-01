Come (non) tornare giovani per 2m$ / anno

Ashlee Vance su Bloomberg racconta la storia di Bryan Johnson, imprenditore che sperimenta su se stesso delle tecniche per invertire l’invecchiamento, alla modica cifra di 2 milioni di dollari statunitensi all’anno.

Johnson, 45 anni, è un imprenditore di software ultra ricco che ha più di 30 medici ed esperti di salute che monitorano ogni sua funzione corporea. Il team, guidato dal medico di medicina rigenerativa Oliver Zolman, 29 anni, si è impegnato ad aiutare a invertire il processo di invecchiamento in tutti gli organi di Johnson. Zolman e Johnson leggono ossessivamente la letteratura scientifica sull’invecchiamento e la longevità e usano Johnson come cavia per i trattamenti più promettenti, monitorando i risultati in ogni modo possibile. […] Quest’anno, è in procinto di spendere almeno 2 milioni di dollari per il suo corpo. Vuole avere il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, i tendini, i denti, la pelle, i capelli, la vescica, il pene e il retto di un diciottenne.

Ma è tutto oro quello che luccica? La notizia è stata accolta con estremo scetticismo su Twitter, evidenziando come l’ordalia quotidiana a cui si sottopone Johnson abbia pochi appigli scientifici, anzi.

The ironic thing is most research tells us that all the extra testing has the potential to do more harm than good (e.g., overdiagnosis, iatrogenic injury, anxiety, etc).

And no good evidence it helps with anything… Sigh.

Eg: https://t.co/w6TYt7LSEz

— Timothy Caulfield (@CaulfieldTim) January 26, 2023