Convertire un complottista

Il Tascabile pubblica un estratto da Come si cambia idea di David McRaney, incentrato su cospirazionismo e post-verità a partire dalla storia di Charlie Veitch, truther (quelli che pensano che la versione ufficiale di quanto avvenuto l’11 settembre sia una menzogna) ricreduto.

Charlie ed altri truther avevano trascorso 10 giorni visitando i luoghi degli attentati, incontrando testimoni, tecnici ed esperti; ma nonostante le evidenze dimostrate i truther rimanevano e rafforzavano le loro convinzioni, vedendo complotti e attori retribuiti per esporre falsità. Tutti tranne Charlie, che al momento della visita era un esponente di spicco della loro comunità, il cui reddito principale proveniva da centinaia di video anarchici e complottisti con milioni di visualizzazioni, e da conferenze e manifestazioni sull’argomento.

Una settimana dopo, tornato a casa, Charlie aveva messo in rete una confessione di tre minuti e trentatré secondi intercalata da spezzoni video ripresi durante il viaggio. L’aveva intitolata No Emotional Attachment to 9/11 Theories – The Truth is Most Important.[…] “Credo che le difese dell’America siano state colte con i pantaloni calati sulle caviglie. Non penso ci sia stata una complicità ai più alti livelli negli eventi di quel giorno. Sì, ho cambiato idea”. E aveva concluso: “Teniamo fede alla verità. Charlie”