Cosa significa per la scienza la cannabis legale in Canada

Un articolo pubblicato su Nature e tradotto per Le Scienze descrive alcuni progetti di ricerca sulla cannabis dando maggior risalto a quelli avviati in Canada, dove i ricercatori, come Jonathan Page, fondatore nel 2013, a Vancouver, di Anandia Labs, un’azienda biotech dedicata proprio alla cannabis, auspicano che l’avvenuta legalizzazione attragga investimenti e conduca in breve tempo a importanti risultati scientifici ed economici.

Jonathan Page ha a che fare con la cannabis da una vita. Negli anni settanta è cresciuto a Vancouver Island, in Canada, circondato da hippie vagabondi e fumatori di erba. Così, dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in biologia vegetale e fitochimica, è stato perfettamente a suo agio a lavorare sulla Cannabis sativa per la sua specializzazione, in Germania, all’inizio degli anni duemila. In quel periodo, Page aveva contribuito a caratterizzare una coppia di geni che alcune varietà della pianta usano per dare ai loro oli una nota aromatica di pino e di limone. E durante un colloquio per un posto al National Research Council (NRC) canadese, aveva proposto progetti simili per scoprire come la cannabis produce composti farmacologicamente attivi noti come cannabinoidi.