Così si fabbrica la falsa invasione di migranti [ITA + ENG]

Una ricerca a livello europeo ha individuato 162 fake news sui migranti

il modo in cui li vediamo e giudichiamo è influenzato dai media, tradizionali e non, fino a distorcere il quadro reale.

Bufale che avrebbero contribuito a diffondere una percezione distorta della realtà.

nella percezione degli italiani gli stranieri ormai compongano, in base ai vari sondaggi, da un quarto a un terzo della popolazione. In realtà, sono l’8%, contando tutti i non italiani, e appena il 6% se si parla di “extracomunitari”, dai cinesi agli americani e agli svizzeri.