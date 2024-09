Credere agli extraterrestri sta diventando un problema serio per la nostra società

Ufologia e teorie del complotto: un connubio indissolubile fin dall’inizio. Un caso emblematico di teoria del complotto riguarda i Documenti Majestic-12.

Majestic-12 è il nome in codice di una presunta organizzazione segreta statunitense, che si sarebbe costituita nel 1947 per ordine del presidente Harry Truman. Composta da scienziati, militari e dirigenti governativi di massimo livello, questa presunta organizzazione sarebbe la prova per i complottisti che i governi tengono nascoste ai cittadini informazioni riguardanti contatti con gli extraterrestri.

Prova a districare la vicenda e la reale origine di questi documenti Brian Dunning per Skeptoid, un podcast settimanale che esamina leggende urbane, teorie del complotto e pseudoscienze popolari, rivelando la vera scienza e la vera storia dietro di esse. I documenti Majestic-12 potrebbero essere stati parte di una strategia di disinformazione per confondere potenziali avversari durante la Guerra Fredda, aiutando nel contempo a controllare la narrativa sugli UFO e mantenendo il pubblico e i media concentrati su storie di alieni piuttosto che su altre questioni più sensibili o imbarazzanti per il governo.

The Majestic 12 documents are legendary UFO enthusiasts. These documents, which appear to be declassified official US government memos written in 1947, appear to confirm everything believed by many in the UFO community: that the United States knows all about aliens visiting the Earth in their flying saucers. Many say the documents are a hoax; others say the hoax claimants are all a part of the coverup. But no matter what’s true, Majestic 12 has had a major impact on the entire course of UFO belief in popular culture. Today we’re going to see if we can learn where they came from.

Ora che i dati dicono che gli omini grigi sono di nuovo sulla cresta dell’onda, Science Alert riporta un articolo di The Conversation che si chiede se questo sia un passatempo così innocuo. L’articolo discute come la crescente credenza nelle visite aliene stia diventando un problema serio per la società. In particolare, sempre più persone credono che gli UFO siano prove di vita extraterrestre, nonostante la mancanza di evidenze concrete. Questa credenza è particolarmente diffusa negli Stati Uniti, dove il numero di persone che credono negli UFO è aumentato significativamente negli ultimi decenni. Il problema è che queste credenze possono influenzare la politica e la società in modi negativi. Ad esempio, alcuni politici sentono la pressione di rispondere a queste credenze, alimentando ulteriormente le teorie del complotto. Inoltre, la fiducia nelle istituzioni scientifiche e governative può essere erosa, portando a una maggiore diffusione della disinformazione.