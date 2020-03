Da marzo nessuno sbarco di migranti in Italia

Dall’inizio di marzo non si segnalano arrivi di migranti in Italia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno, sottolineando come invece un anno fa, nella stessa settimana di marzo, erano arrivati 73 migranti, 40 nella sola giornata del 7 marzo.

Nemmeno Alarm Phone, il «centralino dei migranti», ha segnalato imbarcazioni in difficoltà in quel tratto di mare, in questi giorni nei quali, peraltro, nel Mediterraneo centrale non ci sono navi delle Ong, tutte ferme nei porti: a Pozzallo la Ocean Viking che proprio ieri ha concluso la sua quarantena dopo l’ultimo sbarco di migranti del 23 febbraio; a Messina la Sea Watch 3 che, dopo aver sbarcato i «suoi» 121 migranti il 26 febbraio, completerà la quarantena il 12 marzo; ancora a Licata la Mare Jonio, nonostante sia stata dissequestrata da diverse settimane; in Spagna la Open Arms e la Alan Kurdi per lavori di manutenzione.