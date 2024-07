Deb Haaland affronta la storia dell’agenzia federale che dirige

Casey Cep su The New Yorker parla delle politiche di assimilazione forzata dei nativi americani negli Stati Uniti (€ — alt).

L’articolo parte dalla figura di Deb Haaland, primo Segretario degli Interni statunitense con antenati nativi (da parte di madre). Nel suo ruolo politico Haaland si ritrova a fare i conti con l’eredità delle scelte del passato.

Cep si concentra sulla tribù degli Hopi, popolazione che vive nel Sud-Ovest degli Stati Uniti. Per anni, gli Stati Uniti avevano cercato di costringere gli Hopi a mandare i loro figli in strutture educative federali – i bambini a volte avevano appena quattro anni, le scuole a volte a migliaia di miglia di distanza. L’intento e l’effetto di questi collegi era l’assimilazione forzata: una volta lì, gli studenti venivano spogliati dei loro nomi, vestiti e lingua nativi e costretti ad adottare nomi europei, imparare l’inglese e abbandonare la loro religione e cultura tradizionali.

Gli Hopi furono solo una delle tribù a subire questo trattamento, che arrivava dopo anni di ulteriori vessazioni:

Gli Hopi non furono i soli. Dopo il fallimento dell’annientamento e dell’espropriazione, lo sforzo di “americanizzare” gli indiani attraverso il sistema federale dei collegi ha preso di mira tutte le tribù del Paese: una vasta politica di separazione delle famiglie che ha deliberatamente sradicato generazioni di bambini dal loro vissuto. Come scrisse un sovrintendente di una scuola indiana in un rapporto, “solo con il completo isolamento dai suoi antecedenti selvaggi, il bambino indiano può essere educato in modo soddisfacente”. Dal 1819 al 1969, gli Stati Uniti hanno tolto centinaia di migliaia di bambini ai loro genitori, mandandoli in quattrocento otto scuole in trentasette Stati. Nel 1926, più dell’ottanta per cento dei bambini indiani in età scolare erano stati allontanati dalle loro famiglie.