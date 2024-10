Donne: lavorare stanca

Su Doppiozero, Giuditta Bassano indaga l’universo del lavoro femminile passando in rassegna alcuni lavori tra cui, in particolare, Lo statuto della lavoratrici, libro d’inchiesta scritto da Irene Soave e pubblicato recentemente da Bompiani.

Lo statuto delle lavoratrici è un saggio femminista:

… il punto di partenza è perciò obbligato: gli stipendi delle donne mostrano una forbice di notevole disparità rispetto a quelli maschili. Tra i lavoratori poveri – quelli cioè il cui salario è inferiore al 60 per cento della mediana nazionale – il gap italiano dei salari maschili e femminili è del 16,6 per cento e non si è mai ridotto negli ultimi trent’anni. Nel nostro Paese, l’80 per cento dei contratti part-time è stipulato con femmine. Al 2020, in un sondaggio di Doxa per una società d’investimenti – il saggio di Soave restituisce un’immagine al vetriolo dei “prodotti di alfabetizzazione finanziaria pensati per clienti donne” – si fissava l’indipendenza economica a un introito di circa 1778 euro; 2060 con un figlio; 1520 al Sud. Ma ci arrivava solo il 40 per cento delle intervistate.