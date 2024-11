Dorothea Lange e le sue fotografie censurate

Un articolo di Tim Chambers su Anchor Edition riporta la storia delle fotografie censurate di Dorothea Lange, scattate nei campi di concentramento dove erano stati portati i giapponesi che vivevano in America durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’internamento dei giapponesi negli Stati Uniti fu un fenomeno che ha riguardato un gran numero di giapponesi, con e senza la cittadinanza statunitense, in particolare sulla costa occidentale.

Nel 1942 il Governo degli Stati Uniti incaricò Dorothea Lange, famosa per le sue fotografie che riguardavano la Grande Depressione, di documentare l’evacuazione e la ricollocazione dei giapponesi-americani, considerati come potenziali nemici.

Nonostante le sue obiezioni personali, Lange accettò la commissione, credendo che un registro accurato di questi avvenimenti sarebbe stato prezioso per il futuro.

Le fotografie di Dorothea Lange mostravano un punto di vista critico e contrario all’internamento e i comandanti militari sequestrarono il materiale durante la Seconda Guerra Mondiale, scrivendo “Impounded” su alcune stampe. Queste immagini furono depositate negli Archivi Nazionali e rimasero in gran parte invisibili fino al 2006.

Le fotografie, insieme alle didascalie scritte dalla stessa fotografa, sono state abbinate a citazioni di persone imprigionate nei campi.

Tim Chambers aveva già scritto di questo reportage

Secondo Chambers questo lavoro ha contribuito alla crescita di Dorothea Lange come fotografa documentaristica:

Linda Gordon (Impounded: Linda Gordon, Gary Y. Okihiro) sulle pagine di Japan-Pacific Journal presenta in un lungo e dettagliato articolo il percorso artistico della Lange:

Nel 1935 la Lange accettò un lavoro presso la Farm Security Administration (FSA) del Dipartimento dell’Agricoltura.

L’articolo di Linda Gordon sottolinea come Dorothea Lange formò la sua sensibilità artistica proprio nell’ambito dei lavoratori agricoli californiani, spesso vittime di razzismo. La Lange è ancora oggi vista come la fotografa delle vittime bianche della siccità, ma la maggior parte del suo lavoro si concentrò anche sui mezzadri del sud, sia bianchi che neri, e sui lavoratori agricoli impiegati nelle vaste fattorie aziendali della costa occidentale. Questa impressione errata è dovuta al fatto che l’FSA distribuiva quasi esclusivamente fotografie di bianchi, con l’idea che solo le vittime bianche della Depressione potevano evocare la simpatia del pubblico.

Looking back now at Lange’s FSA work, we can see her representing these various farmworkers as citizens and as unique individuals. The common denominator among these photographs was respect. Her images of sharecroppers and migrant farmworkers had no less gravitas than her portraits of San Francisco’s symphony conductors and corporate executives. This vision is directly relevant to this story: Lange’s critical take on the Japanese internment flowed directly from her experience of racism in California’s agricultural employment.