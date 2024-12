E’ vero che le capre possono prevedere i terremoti e i cani le eruzioni?

Il Guardian riporta come un gruppo di scienziati stia mettendo alla prova le convinzioni che alcuni animali si accorgono che stanno per avvenire fenomeni vulcanici o sismici.

Alcune osservazioni sembrano aver dimostrato che i comportamenti delle capre dell’Etna e di greggi e cani in Abruzzo sono cambiati in occasione di eruzioni e terremoti. Gli scienziati vogliono approfittare della crescente disponibilità di radiotrasmettitori miniaturizzati per seguire un numero di animali sufficiente per raccogliere dati usabili nella ricerca.

… the team has built a small satellite called the Icarus CubeSat, which is set for launch next year. “After that, we will scale up our operations until we have around six CubeSats and a permanent system for monitoring animals as they move and migrate across the world,” said Wikelski. “That should provide us with a massive amount of data about the way animals behave.”