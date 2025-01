El portava i scarp del tennis

Si parla spesso di sneakers, tutti le indossiamo, ma cosa sappiamo di loro? Ecco su joyoffaschion alcune curiosità e informazioni sul tipo di calzatura più diffuso al mondo.

Si pensa che le sneakers abbiano radici antiche, risalenti ai nativi americani che utilizzavano il lattice come protezione per i piedi.

Il lattice è una sostanza naturale che si trova in molte piante, ma è più comunemente associato agli alberi della gomma, come l’ Hevea brasiliensis . È un liquido lattiginoso che contiene particelle di gomma sospese in acqua. Quando viene raccolto e trattato, il lattice può essere trasformato in gomma naturale, utilizzata per una vasta gamma di prodotti, dalle gomme per cancellare ai pneumatici. Il lattice naturale è noto per la sua elasticità, resistenza e impermeabilità, caratteristiche che lo rendono un materiale prezioso per molte applicazioni industriali e quotidiane.

Con il perfezionamento del processo di vulcanizzazione nel 1839, la durabilità del lattice migliorò. Fu infatti nel corso degli anni trenta dell’ottocento che John Boyd Dunlop, fondatore della Liverpool Rubber Company, sviluppò le prime scarpe sportive.

L’articolo racconta come il termine “sneakers” fu coniato da Henry McKinney nel 1917 per promuovere le scarpe Keds, ma era già stato usato in un articolo del 1887 per descrivere la capacità dei bambini di muoversi silenziosamente.

Secondo l’articolo il vero successo arrivò 1936, quando Jesse Owens conquistò quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino con un paio di Adidas.

Le sneakers divennero simbolo di ribellione giovanile e di emancipazione, grazie a icone come James Dean e Michael Jordan. Nel 2022, il mercato delle sneakers casual ha prodotto circa 73 miliardi di dollari di ricavi globali. Giorgio Armani ha inoltre rivoluzionato la percezione delle sneakers, abbinandole a completi eleganti e da ufficio, con molti marchi di lusso che hanno seguito l’esempio, facendo delle sneakers un accessorio di moda ambito.

Anche una pagina di Encyclopaedia Britannica ripercorre più nel dettaglio la storia delle sneakers, con una cronologia che parte dalle prime scarpe in gomma vulcanizzata (inventata da Charles Goodyear nel 1839) fino ad arrivare alla cultura delle sneakers moderne.

Sports Illustrated ci spiega in particolare l’evoluzione delle scarpe da tennis, dai plimsolls (suola in gomma con tomaia in tela) alle famose Adidas Stan Smith. Negli anni ’60 infatti, Adidas introdusse la prima scarpa da tennis in pelle, sponsorizzata da Robert Haillet e successivamente da Stan Smith. Questo segnò un cambiamento significativo rispetto alle scarpe in tela e gomma.

Le combinazioni di gomma e tela hanno dominato i piedi dei tennisti per decenni. Ma Stan Smith ha contribuito a inaugurare una nuova ondata di scarpe high-tech quando ha scelto una scarpa Adidas in pelle. Sì, la pelle, un enorme cambiamento tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 che ha generato un nuovo modo di pensare alle scarpe da tennis.

Negli anni ’80 e ’90, Nike introdusse nuove tecnologie nelle scarpe da tennis, come il Nike Air Trainer 1, progettato da Tinker Hatfield e indossato da John McEnroe. Anche altre aziende come New Balance, Puma e Converse entrarono nel mercato delle scarpe da tennis con nuove combinazioni di materiali. Le innovazioni nelle scarpe da tennis hanno avuto un impatto significativo sulle prestazioni dei giocatori, offrendo maggiore supporto, comfort e stabilità.

Tennis Connected fa invece risalire l’origine delle scarpe propriamente da tennis a un progetto per la Marina Britannica messo a punto nel XIX secolo che realizzò scarpe chiamate “plimsolls” e successivamente “sneakers” perché non facevano rumore quando si camminava.

In tema di scarpe da tennis, è impossibile non menzionare la storia di Superga. Fondata a Torino nel 1911 da Walter Martiny, la fabbrica originale era situata ai piedi dell’omonima Basilica di Superga. Inizialmente specializzata nella produzione di articoli in gomma, come stivali impermeabili per i lavoratori dei campi e delle risaie, nel 1925 Martiny introdusse una delle prime scarpe sportive con suola in gomma vulcanizzata, ispirandosi a sua moglie tennista. Questo modello si distinse per la sua suola antiscivolo e durevole. Negli anni ’30, Superga ampliò la produzione a calzature per diversi sport, tra cui tennis, pallacanestro, yachting e ginnastica. Nonostante i bombardamenti subiti durante la guerra, la fabbrica fu prontamente ricostruita nel dopoguerra, continuando la produzione di scarpe. Con la fusione con Pirelli nel 1951, la produzione crebbe esponenzialmente, passando da 2 a 12 milioni di paia di scarpe tra il 1952 e il 1975. Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Superga fu celebrata come uno dei 50 oggetti simbolo della storia italiana.

Come si vede i padri delle scarpe da tennis e più in generale delle sneakers sono molti e la storia è intricata e difficile da ricostruire. Lasciamo quindi la parola a chi sulle scarpe da tennis ha scritto un brano indimenticabile: