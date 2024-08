Feriae Augusti: la falsa storia di Ferragosto

Molti di noi se non tutti sapranno che la festa di ferragosto deriva da una festività introdotta dall’imperatore Augusto, proprio nel mese che di lì a pochi anni prenderà il suo nuovo nome da lui, secondo il sito di Repubblica:

Ma che cosa dicono le fonti di una simile festività? Quando venne introdotta? Esattamente che nome aveva? Siamo davvero sicuri di sapere tutto ciò che c’è da sapere su questo periodo dell’anno?

Prova a rispondere a queste domande e lo fa dando una risposta inaspettata Ad Maiora Vertite

Mi sono quindi rivolto alle fonti scritte per verificare i dettagli tecnici di questa festività. Scoprire che nessuna fonte bibliografica menziona le Feriae Augusti è stato sconvolgente. Non solo, anche nei calendari e nei fasti romani non c’è traccia di questa festa. Ho deciso di consultare pubblicazioni scientifiche e, sorpresa, non ne ho trovate. Tuttavia, ho trovato uno studio che vi lascio in descrizione, che parla delle riforme di Augusto e delle festività, ma senza menzionare le Feriae Augusti. Anche Svetonio e Aulo Gellio, che documentano molte altre festività, non fanno riferimento a questa presunta celebrazione. Quindi, come è nato Ferragosto? E com’è andata con questa leggenda?