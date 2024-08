Franco Bragagna: “Parigi 2024 la mia ultima Olimpiade con la Rai, non so come saluterò dopo 30 anni”

Fanpage intervista lo storico commentatore dell’atletica Franco Bragagna, prossimo alla pensione, sul lavoro del telecronista e sul racconto sportivo ma anche sull’organizzazione delle Olimpiadi, sulla diversa visione degli atleti di oggi e sulla cultura sportiva in Italia

Sono in molti ad essersi affidati a te quasi in senso fideistico: ne ha consapevolezza?

Mi onora, mi piace, mi imbarazza, mi piacerebbe tanto fosse così. Se però un paese civile ha bisogno di una voce per legarsi a questi sport c’è da riflettere. Non voglio assolutamente essere critico, l’idea di aver seminato delle cose in tanti anni mi fa molto piacere, anche se non sono di quelli che ama salire su un palco. Faccio questa cosa, non so per quanto altro tempo, e lo considero un privilegio