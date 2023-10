Gearbox – Gearbox: sei notizie con le ruote, più una

Bentornati! Gearbox torna, in formato sequenziale. 6 notizie in rapida successione su auto, bici e moto, più la retro se avete installato il modulo (altrimenti a spinta)

1. Miti e Mitili

Il primo settembre Alfa Romeo ha lasciato tutti a bocca aperta presentando la nuova 33 Stradale, erede “filosofica” di un classico di fine anni ’60, nato dalla matita di Scaglione e dalla genialità di Chiti, era la versione stradale, appunto, di una vettura nata per vincere gli endurance, la Tipo 33 (ne abbiamo parlato un po’ qui e qui ma un po’ anche qui). La nuova versione di questa hypercar ante litteram sarà prodotta in soli 33 esemplari unici e avrà prezzi stratosferici

Non indugio oltre, lascio la parola alla presentazione ufficiale e all’approfondimento di Motor1:

(5) Alfa Romeo 33 Stradale | Il coraggio di sognare | World premiere – YouTube

(5) Alfa Romeo 33 Stradale, PERCHÉ è stata FATTA COSÌ 🇮🇹 – YouTube

Ok, questo era il mito. E il mitile? Lotus ha presentato una cozza su ruote una nuova hyper-gt, si chiama Emeya.

2. Car-go e cambio di cambi

Cannondale, nota azienda produttrice di bici per monti e strade, ha da poco inaugurato un nuovo filone, quello delle bici cargo, ovvero le bici per trasportare tanta roba e/o i figli. L’ultima nata si chiama Wonderwagon Neo e nella versione più ricca, con cambio CVT, supera i 7.5 k€. Secondo Cannondale è fatta per farvi dimenticare totalmente l’auto. Intanto, Shimano ha (finalmente) presentato la versione a 12 pignoni dei suoi cambi dedicati al gravel. La nuova linea GRX è disponibile in 3 varianti, che includono anche una configurazione 1x (1 sola corona) con cassetta “wide range” (12 pignoni che spaziano da 10 denti a 51 denti) presa in prestito dalle mountain bike.

3. Le dimensioni non contano

Quando sei bella come la nuova Aprilia RS457. La classica ricetta di Aprilia per le sue “piccole” superbike: ciclistica da classe superiore, potenze accessibili. Dopo il successo della RS660, Aprilia tira fuori dal cilindro una due cilindri “rimpicciolita” limitata a 48CV e quindi accessibile anche ai neopatentati.

4. Una giapponese a Roma Due italiane a Fuji

Il 10/9 si disputa la 6 ore di Fuji, settima gara del mondiale WEC. Nella classe regina, quella delle Hypercar, le Ferrari non stanno (stranamente) andando bene. Dopo la storica vittoria Le Mans e un buon piazzamento a Monza, ci riproveranno in Giappone dove la favorita è, ovviamente, Toyota. Per ora Fuoco e Giovinazzi se la stanno cavando bene nelle libere sotto la pioggia.

5. Un colpo al cerchio e uno alla moglie ubriaca

Dopo aver strizzato l’occhio agli ambientalisti più agguerriti, il Piemonte fa un passo indietro: stop ai diesel Euro 5 rimandato al 1 Ottobre 2024. Meglio non scontentare nessuno! Per tutti gli altri, ricordatevi del MoVe-In disponibile in Lombardia e in Piemonte

6. Lunga vita al… motore a combustione interna.

Tutti passano all’elettrico, ma non per questo bisogna trascurare i motori termici che ancora saranno in giro per i prossimi 20-30 anni. E così Stellantis si butta a pesce sugli e-Fuel. Solo il tempo ci dirà se è l’ennesima chimera.

R. Disco pieno = fermo fabbrica

Tra il 28 e il 30 Agosto Toyota ha dovuto interrompere totalmente la produzione in 14 fabbriche in Giappone. Il motivo: un problema informatico. Attacco hacker? No. Cyber guerra? No. Disco pieno. Eh sì. E voi che vi lamentavate del “defrag” su Windows XP.