Gli Stati Uniti soffrono di un divario di risolutezza

Stephen M. Walt su Foreign Policy parla del «divario di risolutezza» di cui soffrirebbero gli Stati Uniti rispetto ai propri avversari.

L’articolo esamina la politica estera degli Stati Uniti negli ultimi anni, evidenziando una serie di insuccessi (come le guerre fallite in Iraq e Afghanistan), gli sforzi infruttuosi per la pace in Medio Oriente e la crescente capacità nucleare di alcune potenze rivali. L’ultimo colpo, rappresentato dalla morte di tre soldati statunitensi in Giordania in un attacco di un miliziano filo-iraniano con un drone, solleva nuove domande sul ruolo delle forze statunitensi in queste aree turbolente e se abbia senso mantenerle lì.

L’autore suggerisce che questi fallimenti non siano solo dovuti a una leadership statunitense inetta o a una strategia sbagliata, ma riflettano un problema strutturale più profondo. Gli sforzi statunitensi nel plasmare la politica mondiale falliscono a volte non perché la strategia statunitense sia necessariamente cattiva o perché gli ufficiali pubblici siano meno competenti di quanto ci si potrebbe augurare, ma perché gli avversari hanno un maggiore interesse nell’esito e sono disposti a fare maggiori sacrifici rispetto agli Stati Uniti per ottenere ciò che vogliono.

Questo problema è in parte dovuto al fatto che gli Stati Uniti sono la potenza mondiale più sicura nella storia moderna, senza rivali credibili vicino al proprio territorio, con un’economia grande, sofisticata e diversificata, migliaia di armi nucleari e una geografia altamente favorevole. Tuttavia, questa sicurezza crea una contraddizione: gli Stati Uniti possono intervenire in molte questioni distanti poiché non devono preoccuparsi di difendere il proprio suolo da attacchi armati, ma ciò significa anche che ciò che accade in queste regioni non è spesso critico per la sopravvivenza degli Stati Uniti e potrebbe avere solo un legame debole con la sua prosperità a lungo termine.

Il paradosso si manifesta nel fatto che, nonostante la superiorità di potenza degli Stati Uniti, gli avversari possono prevalere grazie a una maggiore determinazione. Questo si verifica spesso quando gli Stati Uniti si trovano a combattere lontano da casa, e i loro avversari sono disposti a fare sacrifici maggiori.

L’autore spiega che gli Stati Uniti affrontano questo problema in due modi principali. Il primo consiste nel collegare la reputazione degli Stati Uniti per la determinazione e la credibilità all’esito di un determinato conflitto, anche se gli interessi sono meno vitali. Tuttavia, questo approccio potrebbe non convincere gli avversari che gli Stati Uniti manterranno il corso indefinitamente, specialmente se sono altamente risoluti. La seconda soluzione è mantenere un grado sufficiente di superiorità militare ed economica per sconfiggere gli avversari a poco o nessun costo per gli Stati Uniti. Tuttavia, questa marginale superiorità è difficile da mantenere, specialmente ora che il momento unipolare è finito e stanno emergendo potenze rivali.

Inoltre, le sviluppi tecnologici e la resistenza locale rendono difficile per gli Stati Uniti agire con l’impunità che godevano in passato. L’articolo conclude suggerendo che se il mondo sta entrando in un periodo di dominio della difesa e se la risolutezza degli Stati è più forte nelle loro vicinanze, la capacità di qualsiasi paese di esercitare un vasto e incontestato influsso globale diminuirà, aprendo la strada a un ordine multipolare emergente.