Hookiifest #10 – Roma: il programma e gli ospiti

Cari mukki e care mukke, eccoci finalmente con qualche informazione in più sull’hookiifest del decennale che ormai è alle porte. State tutti preparando le valigie per venire a Roma?

Iniziamo dal venerdì sera, quando con coloro che si sono prenotati apriremo le danze alle ore 20.30 con la cena presso il

Wine Bar De’ Penitenzieri

Via Dè Penitenzieri 16/16A/16B

00193 Roma

https://www.winebardepenitenzieri.com/

Sabato mattina alle 9.00 invece Alan Cowan ci accompagnerà nella visita guidata alle due Basiliche di Sant’Agostino in Campo Marzio e Santa Maria sopra Minerva. Ritrovo davanti a Sant’Agostino in Campo Marzio.

Sabato alle ore 12.30 ci troveremo con coloro che si sono iscritti per il pranzo sociale. Ecco il ristorante dove pranzeremo nel quartiere San Lorenzo:



Ristorante Pizzeria I Fratelli

Via degli Umbri,14 – Roma (Quartiere San Lorenzo)

I Fratelli (ristoranteifratelli.it)



Nel pomeriggio di sabato ci riuniremo poco distante dalla Pizzeria I Fratelli, per chiacchierare e stare insieme, presso



That’s All

Via dei Reti 23 Roma

That’s Hall – Non solo spazio… (thatshall.it)

Alle ore 16.00 e a seguire alle ore 17.30 avremo gli incontri in collegamento da remoto con le nostre ospiti, Silvia Kuna Ballero e Emanuela Pulvirenti, con le quali approfondiremo i temi della moderna comunicazione di scienza e arte.

Ci tratterremo al That’s All fino al momento di andare a cena in un luogo che vi comunicheremo a breve. Verso le ore 19.00, al That’s All ci sarà la consueta asta di cazzabubbole. Non dimenticate di portare con voi un piccolo oggetto inutile-futile-ciapapulver per poter partecipare.

Domenica mattina alle ore 10.30 (ritrovo alle 10.15) si svolgerà l’Assemblea dei soci presso

Studio Anthea

Via Girolamo Savonarola, 9.

Roma, Prati

Studio Anthea – Anthea Studio (anthea-studio.shop)

L’hookiifest proseguirà con il pranzo domenicale in un ristorante che vi comunicheremo a breve. Dopo il pranzo potremo ancora restare insieme allo Studio Anthea fino alle 16.00.

Per tutti i partecipanti alle varie iniziative abbiamo preparato una piccola sorpresa. Ricordatevi di chiederla a kenmare prima di tornare a casa.

Vi aspettiamo! Non dimenticate di compilare il modulo di partecipazione se non l’avete ancora fatto.