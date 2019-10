🐮 hookiifest 2019: incontri con gli ospiti

Sabato 5 ottobre ad Ancona faremo una chiacchierata con Maurizio Codogno (alle 15,00) e una con Leonardo Tondelli (alle 17,30).

Maurizio Codogno è uno scrittore, divulgatore di matematica e blogger. Ha cominciato a girare in rete nel 1984, diventandone uno dei primi protagonisti. Nel 1990 comincia a scrivere Telematicus, quella che probabilmente è la prima newsletter elettronica in Italia. Nel 1995 è uno dei creatori dell’usenet in italiano, con la nascita della gerarchia it.*. Nel 2005 è uno dei soci fondatori di Wikimedia Italia e ne è ora il portavoce. Autore di vari libri, nel 2017 ha pubblicato con Paolo Artuso Scimmie Digitali, su informazione e conoscenza al tempo di internet, mentre l’ultimo suo libro è Numeralia, che parla dei numeri nella letteratura, arte, canzoni e molto altro.

Leonardo Tondelli è un insegnante delle medie, blogger e autore. Nel 2001 ha aperto il blog Leonardo, che viene curato ininterrottamente da allora. Ha collaborato con L’Unità , con The Vision e con Il Post, per cui scrive di musica e di santi del calendario. Nel 2006 ha pubblicato Storia d’Italia a rovescio, nel 2009 Futurista senza futuro, un libro su Filippo Tommaso Marinetti, mentre nel 2012, ha pubblicato La Scossa, ebook che racconta del terremoto in Emilia.

Scrivete qui sotto di cosa vorreste sentire parlare durante gli incontri, e quali domande vorreste porre ai nostri ospiti.

Nei limiti delle possibilità , ci sarà una diretta streaming per coloro che non sono ad Ancona.