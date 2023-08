I piani per accorciare la durata del corso di laurea in medicina in UK mettono a rischio la qualità del Servizio Sanitario, dicono i medici

Il Guardian riporta le reazioni di medici e associazioni di pazienti alla notizia che il governo progetta di ridurre la durata del corso di laurea in medicina dagli attuali 5 anni a solo 4 anni.

Secondo il governo il piano metterebbe rimedio alla scarsità di medici che affligge il National Health Service. Secondo le obiezioni, la riduzione della durata del corso comprometterebbe la qualità del prodotto finale.

Both doctors’ unions criticised the lack of any mention in the plan of NHS pay – which has led to a series of strikes since December …

The absence of pay was “the elephant in the room”