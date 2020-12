I tagli delle tasse per i ricchi aumentano la diseguaglianza e non favoriscono la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

L’aggregatore di notizie dalla ricerca AlphaGalileo riporta la pubblicazione di uno studio di due autori britannici secondo il quale le evidenze empiriche dimostrano che le politiche fiscali che tagliano le tasse ai ricchi -nell’attesa che i benefici economici che ricevono nell’immediato percolino anche sulle classi inferiori- non sembrano raggiungere i risultati sperati.

Secondo gli autori

Our results have important implications for current debates around the economic consequences of taxing the rich, as they provide causal evidence that supports the growing pool of evidence from correlational studies that cutting taxes on the rich increases top income shares, but has little effect on economic performance.