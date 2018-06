Il Festival della Parola – Chiavari – 02/06/2018

Si sta svolgendo a Chiavari (GE) la quinta edizione del Festival della Parola, il cui tema quest’anno è “Dall’agorà dell’Antica Grecia alla piazza virtuale della Rete”.

La radice etimologica del termine Agorà risiede nel verbo greco ἀγείρω, che significa raccogliere, radunare. E’ il termine con il quale nell’antica Grecia si indicava la piazza principale della polis, dove i cittadini si radunavano per discutere le questioni principali. A questo luogo chiave della vita dell’uomo il Festival della Parola vuole dedicare appunto la sua 5° edizione.

Considerata la particolare attinenza tra il tema di quest’anno e le tematiche trattate su hookii, siamo presenti con un infopoint all’Auditorium San Francesco; invitiamo chiunque sia in zona a venire a trovarci!

Di seguito il programma di oggi, Sabato 2 Giugno.

Ore 10.30 – Agorà della Parola (Piazza N.S. dell’Orto)

Celebrazioni della Festa della Repubblica

A seguire , l’evento: “La Costituzione, nata dalla Resistenza, viva nella Repubblica, dà ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di associarsi liberamente” – Letture a cura dell’attrice Daniela Franchi e intervento della Vice Presidente emerita della Corte Costituzionale Fernarda Contri

Ore 10.30 – Società Economica (Sala Presidenziale)

“Etnografo per un giorno” – Workshop tenuto dalla docente Alice Avallone a cura della Scuola Holden di Torino

Ore 10.30 – Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

Premiazione concorso di poesia curato dall’Istituto G. Caboto

Ore 11.30 – Auditorium San Francesco

“Elena Bono 2.0 – un classico della letteratura nell’agorà digitale” – Intervengono il saggista Francesco Marchitti, il giornalista Alessandro Banfi, la giornalista Silvia Guidi , l’autore Stas Gawronski. Conduce il Prof. Enrico Rovegno

Ore 15/19 – Via Martiri della Liberazione (lato Piazza Matteotti)

Attività ludica per bambini con libri usati a cura de Il Libraccio

Ore 16 – Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

“Chaos e Kosmos” – A cura del Liceo Marconi-Delpino

Ore 16 – Auditorium San Francesco

“Così iniziò il ‘68 – il desiderio di cambiamento ha trovato risposta?” – Dialogano sul tema il Prof. Pier Alberto Bertazzi (Università di Milano) e il prof. Luciano Pero (Politecnico di Milano)

Ore 16/19– Via Martiri della Liberazione

“Radio Agorà: piazza dell’informazione” – A cura di Radio Aldebaran in collaborazione con Istituto G.Caboto; la rubrica “Voci oltre il confine” è in collaborazione con la Casa di detenzione di Chiavari

Ore 16 – Società Economica (Sala Presidenziale)

“Percorsi di scrittura” – Workshop a cura dello scrittore Francesco Brunetti

Ore 16 – Giardino della Parola (Parco Villa Rocca)

“Letture e canti sotto l’albero” – A cura della Scuola Media I.Alpi

Ore 17 – Agorà della Parola (P.zza N.S. dell’Orto)

“70 anni di Costituzione. Un patto fra avversari per il bene comune” – Incontro con l’Onorevole Fausto Bertinotti; conduce il giornalista Massimo Bernardini

Ore 17 – Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

“Socrate, il cattivo maestro – democrazia e filosofia possono andare d’accordo?” – Interviene il Prof. Mauro Bonazzi dell’Università di Milano; introduzione del Prof. Sergio Audano

Ore 17.30 – Piazza Fenice

“Poetry Slam” – A cura di Filippo Balestra e Andrea Fabiani (Lega Italiana Poetry Slam)

Oore 17.30 – Giardino della Parola (Parco Villa Rocca)

“Il Clown – One Man Show” – Spettacolo per i più piccoli a cura della Compagnia I Menditanti

Ore 18– Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

“Quale spiritualità per l’uomo della piazza digitale?” – Interviene Giampaolo Anderlini, docente di lingua e cultura ebraica, biblista e saggista. A cura di Goffredo Feretto.

Ore 18 – Auditorium San Francesco

No Pasta no show (Ed. Mondadori Electra); interviene l’autore Claudio Trotta; conduce Massimo Poggini (direttore di Spettakolo.it)

Ore 18.30 – Piazza Fenice

“RAP: ritmo&poesia” – Intervengono i rappers Doglee, Sguardo, Jambo, Ya’ng Shock, Noil Amser, Nh Effe

Ore 19 – Auditorium San Francesco

“Noi che sognavamo la California” – Interviene il cantante Pietruccio Montalbetti (Dik Dik); conduce Massimo Poggini (direttore di Spettakolo.it)

Ore 21 – Auditorium San Francesco

“Parlami sotto le stelle” – A cura dell’Ass. Cult. Il Sestante e Ass. Astrofili Arcturus

Ore 21.30 – Agorà della Parola (P.zza N.S. dell’Orto)

“Mi sembrò che una voce” del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara; regia di Domenico Galasso; attrice protagonista Chiara Colizzi; produzione esecutiva Comune di Chiavari (con il patrocinio Associazione Italiana Centri Culturali)

Ore 22 – Terrazza Piazzale San Francesco

Osservazione con il telescopio di Giove a cura dell’Ass. Cult. Il Sestante e Ass. Astrofili Arcturus