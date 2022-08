Il fronte del complotto

Leonardo Bianchi nella sua newsletter racconta di come in vista delle elezioni anticipate in Italia, un variegato fronte elettorale stia presentando le proprie liste nel tentativo di incassare i voti del mondo complottista e “antisistema”.

Il tentativo di più alto profilo è sicuramente quello del senatore Gianluigi Paragone, il fondatore del partito ItalExit che nel corso della pandemia ha abbracciato praticamente tutte le posizioni antiscientifiche, antivacciniste, riduzioniste e complottiste sulla pandemia.

Ma non è l’unico.

C’è la coalizione rossobruna di Italia sovrana e popolare composta da formato da Ancora Italia (da cui si è recentemente sfilato Diego Fusaro), il Partito Comunista di Marzo Rizzo, Riconquistare l’Italia, Azione Civile di Antonio Ingroia, Rinascita Repubblicana, Comitati No Draghi e Italia Unita. C’è Vita la formazione degli ex 5 stelle Cunial e Barillari che hanno coinvolto anche Enrico Montesano e pare Gianni Rivera. C’è infine il cartello Alternativa per l’Italia composta da Adinolfi e l’ex Casapound De Stefano il cui programma è come prevedibile un miscuglio tra posizioni di estrema destra (tra cui trovano spazio varie teorie del complotto, tipo quella sulla “sostituzione etnica”) e ultracattoliche, con la lotta all’“ideologia gender” e all’aborto a farla da padrone.

Se le prospettive elettorali sono incerte, il vero punto politico, però, è un altro: