Epoch Times, il gigante mediatico che non hai mai sentito

Open Democracy indaga sulla natura e sul contenuto propagandato dal quotidiano multilingue Epoch Times, parte del grande conglomerato mediatico di Epoch Media Group, megafono della setta buddista cinese dei Falun Gong, la cui leadership è in esilio in Occidente.

I Falun Gong sono nemici giurati della Repubblica Popolare Cinese da quando il Partito Comunista Cinese sotto la guida del segretario Jiang Zemin ordinò una campagna di soppressione totale contro il movimento religioso, che contava decine di milioni di praticanti nella Cina degli anni 90.

Nel corso degli anni l’Epoch Times si è posizionata sempre di più con l’estrema destra americana ed europea, passando da giornale di nicchia per emigrati asiatici a fonte di informazione di rilievo per esponenti, persino rappresentanti politici dei movimenti Qanon e negazionisti del COVID-19 ovunque nel mondo occidentale.

The German-language edition of The Epoch Times […] claimed that Löhnitz had been digging up “correct numbers” of coronavirus infections. It reported his claims of “massive fraud” against the populations of Austria and Germany as fact. The story was shared thousands of times on Facebook, as well as by leading figures from the German anti-lockdown movement called Querdenken, through their public channels on the messaging platform and social network Telegram.

La pandemia è statao solo una delle occasioni di contatto di Epoch Times con l’estrema destra tedesca, che nel tempo ha proposto campagne anti-migranti e diffuso teorie del complotto (tra cui il Pizzagate sul traffico sessuale di minori negli Stati Uniti, la teoria anti-immigrazione della Grande Sostituzione ed una relativa alle macchine che cambiano il clima) e aumentando esponenzialmente il numero dei suoi visitatori.

Epoch Times non utilizza la stessa metrica di successo di altre testate, che potrebbero essere motivate dal denaro o da un preciso obiettivo politico. L’obiettivo di Epoch Times invece è “convertire le persone nel loro universo di remarketing” – attirando la loro attenzione con contenuti sulla destra estrema, ad esempio, prima di spingerli verso la critica del Partito Comunista Cinese.

Il periodo della pandemia è stato una manna per l’Epoch Media Group, che di per sé era già predisposto a seguire le teorie del complotto sul virus. Non solo la provenienza cinese rendeva facile accusare il PCC, ma il Falun Gong stesso a livello dottrinale è scettico della medicina moderna e naturalmente poco fiducioso dei vaccini.

In Europe, The Epoch Times actively courted the attention of COVID sceptics. The German edition outplayed many domestic ‘alternative’ media outlets on COVID-related issues by providing daily coverage and live-streaming protests against government restrictions. While the bulk of its articles soberly recited stats and studies, The Epoch Times also repeatedly published content that questioned the severity of COVID and the safety of vaccinations.

Nonostante gli sforzi di giornalisti e ricercatori, gran parte delle operazioni interne di The Epoch Times rimangono un mistero. Secondo Hurley e un altro ex membro del personale, nonché The Atlantic e The New York Times, molti scrittori sono volontari non retribuiti. “È una sorta di missione spirituale per la causa”, ha detto Hurley Carusone di Media Matters, ha descritto ciò come un esempio di struttura distribuita, tipica di un’organizzazione di attivismo.