Eric Yozsef su Internazionale sostiene che il quesito referendario del 20 settembre è sostanzialmente irrilevante, perché negli anni il potere legislativo (non solo in Italia) è sostanzialmente diminuito per effetto di molte cause. Come il Parlamento dovrà (non) discutere di come impiegare i soldi del Recovery Fund, anche se dovrà approvare il piano relativo è un esempio.

Immagine da Wikimedia.