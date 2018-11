Il taglio dei servizi di bus Greyhound riflette la difficile situazione del Canada rurale [EN]

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian commenta le conseguenze delle riduzioni delle linee servite dai bus Greyhound in Canada. Il Guardian spiega che, dai tempi della corona britannica, alcuni servizi per le aree rurali erano garantiti dallo stato. Col tempo, Greyhound ne ha preso imposto, svolgendo un servizio pubblico. Ma i passeggeri sono calati sempre di più, per l’inurbamento, le linee aeree a basso costo, e la diffusione delle auto private.

“There’s a real urban-rural dilemma,” says Barry Prentice, a professor of supply chain management at the University of Manitoba. As remote towns depopulate, services are scaled back, compelling even more residents to leave. “For those who don’t have friends or family to help them, the only solution is to move to the city,” he says.