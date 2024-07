Il vecchio e il mare

ApNews parla del fenomeno dell’abbandono dei membri dell’equipaggio delle navi da parte dei proprietari delle imbarcazioni, che smettono di pagarli e non li riportano a casa.

Nel corso dell’ultimo decennio, l’ONU ha registrato un numero crescente di membri dell’equipaggio abbandonati dai proprietari di navi in tutto il mondo: i marinai vengono lasciati a bordo per mesi e talvolta anni senza stipendio. Più di 2.000 marinai su circa 150 navi sono stati abbandonati l’anno scorso e il problema non mostra segni di diminuzione.

The number of cases is at its highest since the U.N.’s labor and maritime organizations began tracking abandonments 20 years ago, spiking during the global pandemic and continuing to rise as inflation and logistical bottlenecks increased costs for shipowners. Cases have touched all parts of the globe, with workers abandoned on a fish factory ship in Angola, stranded on an icebreaker in the Netherlands and left without food or fuel in Istanbul.

Secondo la Convenzione sul lavoro marittimo, i lavoratori in mare sono considerati abbandonati quando i proprietari delle navi trattengono due mesi di stipendio, smettono di fornire adeguati rifornimenti di cibo o non pagano per farli tornare a casa. Questa situazione colpisce gravemente i marinai, che spesso si affidano all’elemosina per procurarsi il cibo e beni di prima necessità, rischiando di perdere tutto se scendono dalla nave.

La lotta per recuperare gli stipendi arretrati può essere una battaglia che dura anni e spesso fallisce. La consapevolezza di questo problema è fondamentale per garantire i diritti dei lavoratori marittimi e aiutarli ad affrontare queste difficili sfide.

