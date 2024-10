Immaterial: stone

The Met dedica un episodio del suo podcast (con trascrizione) al deteriorarsi delle opere in pietra.

Nei musei d’arte di tutto il mondo troverai antiche statue in pietra di sovrani e monumenti in marmo che immortalano nobili. Questi oggetti sono stati creati per sopravvivere al decadimento e alla distruzione, per rimanere intatti e interi. Ma dal momento in cui la pietra viene estratta dalla terra, è destinata a diventare una versione più frammentata di se stessa, cesellata, scheggiata e talvolta frantumata nel tempo. In questo episodio, esaminiamo i molti modi in cui la pietra si rompe. In che modo le crepe e le cavità di una statua possono raccontare una storia più complessa della nostra umanità?