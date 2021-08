In molte zone costiere della Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, sono in corso evacuazioni di massa per l’arrivo dell’uragano Ida, che dovrebbe arrivare sulle coste dello stato tra domenica pomeriggio e domenica sera. Giovedì in Louisiana è stato dichiarato

Continua a leggere: In Louisiana sono in corso evacuazioni di massa per l’arrivo dell’uragano Ida

Fonte: il Post Mondo