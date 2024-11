Infiltrato dentro al traffico di diamanti più grande del mondo

La Sierra Leone è un paese dove la terra nasconde una promessa eterna: i diamanti. Progetto Happiness pubblica sul suo canale un reportage sui bambini impiegati nelle miniere.

Un piccolo pezzo di roccia, simbolo di ricchezza e desiderio, che in questo angolo del mondo rappresenta molto di più. In Sierra Leone, tutti cercano i diamanti. Li cercano le grandi compagnie, i commercianti locali, le famiglie intere, e persino i bambini. È una corsa disperata per trovare quella pietra che possa cambiare la vita, ma il prezzo da pagare è spesso altissimo. Con questo reportage, grazie al supporto indispensabile di ‪@ActionAidItalia-ETS‬ siamo riusciti a documentare storie di bambini legati da un filo comune: la promessa di un futuro migliore se solo riusciranno a trovare quel diamante che brilla tra la terra. Questa missione non è solo un documentario, è un richiamo all’azione. I bambini che abbiamo incontrato sognano di uscire dalle miniere e costruirsi un futuro diverso, pieno di opportunità. Spetta a noi fare in modo che quei sogni non restino solo speranze, ma diventino realtà concrete. Questo video è solo un inizio, un primo passo per fare la differenza insieme.