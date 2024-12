Intervista a Bernie Sanders sulla sanità statunitense

In un’intervista pubblicata su Jacobin Italia, Bernie Sanders riflette sull’iniquo oltreché dispendioso sistema sanitario statunitense.

L’assassinio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a Manhattan, ha attirato da parte dei media più attenzione sul sistema sanitario americano di quanta ne abbia avuta l’intera elezione presidenziale del 2024. Molti hanno colto l’occasione per discutere della reazione pubblica, tendenzialmente indifferente nei confronti della vittima. Ma la domanda più urgente è: se gli americani la pensano così sull’assicurazione sanitaria privata, perché i politici hanno abbandonato il tema? All’indomani dell’omicidio, presumibilmente compiuto dal ventiseienne Luigi Mangione, è venuta fuori l’indignazione per l’avidità delle compagnie assicurative e per l’incapacità del sistema di fornire cure adeguate agli statunitensi. Ma senza un movimento di massa intorno a Medicare for all guidato da una forte leadership politica, è difficile immaginare come la rabbia e la disperazione delle persone possano essere incanalate in un cambiamento duraturo.