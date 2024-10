Ius sanguinis: 190mila nuovi italiani nel 2023

Su Il Sole 24 Ore Michela Finizio, Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei provano a stimare numeri e modalità delle nuove cittadinanza italiane.

Il diritto di sangue fa la parte del leone, con circa 190mila acquisizioni nel 2023. 77mila acquisizioni per residenza e 81mila per matrimonio o figli minori.

Le cittadinanze italiane riconosciute per ius sanguinis, ossia per il fatto di avere fra i propri antenati un italiano, superano quelle acquisite da stranieri non comunitari con tutte le altre modalità. In crescita da anni, nel 2023 si possono stimare in almeno 190mila contro le 77mila acquisizioni di cittadinanza ottenute per residenza, le 22mila per matrimonio e le 59mila perché figli minori di un genitore diventato italiano.

La consistenza delle cittadinanze per residenza sono legate alle sanatorie del passato.

I cittadini di origine non comunitaria in Italia erano quasi un milione 625mila (l’85% degli stranieri regolari) al 31 dicembre 2023. Oltre un quarto di coloro che ha acquisito la cittadinanza italiana (il 26%) vive in modo stabile in Lombardia. Spicca il caso degli argentini le cui acquisizioni – per lo più per discendenza da un avo italiano – sono quadruplicate, passando da meno di 4mila nel 2021 a oltre 16mila nel 2023. Crescono anche le acquisizioni degli egiziani, principalmente da parte di minori e per residenza, così come quelle delle donne ucraine che la ottengono per matrimonio (36% dei rilasci per nozze nel 2023).