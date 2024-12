Kalsarikannit, la soluzione per le feste

Paolo Armelli su Vogue Italia parla di come combattere lo sfinimento da incontri natalizi: restare a casa, cavarsi in mutande e bere alcolici.

In questi giorni che precedono il Natale e le feste vi sarete forse trovati a fissare l’agenda (o il Calendar) con sgomento: come fare a far combaciare l’aperitivo con le amiche, la cena aziendale, il Natalino con gli ex compagni del liceo e quello speranzoso/disperato date pre-festivo, piazzati tutti la stessa sera? E come sopravvivere al continuo Giorno della marmotta di pranzi, cene, drink, merende di auguri, magari infilandoci anche qualche ora in palestra per non ritrovarvi con l’ennesimo proposito dell’anno nuovo sul groppone? Come rispondere ai mille Whatsapp di inviti, auguri, rimproveri perché non vi fate mai sentire? La soluzione è solo una: non fare nulla di tutto ciò. E se pensate che sia un atteggiamento da burberi maleducati ricredetevi, perché per esempio i Finlandesi ne hanno fatto una specie di stile di vita.