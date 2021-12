La battaglia di Adrianopoli è considerato uno dei momenti cruciali della storia dell’Occidente, uno scontro che segna l’inizio delle invasioni barbariche e di conseguenza la fine dell’Impero Romano per come lo si era conosciuto fino a quel tempo. L’avvenimento avrà strascichi che si protrarranno per molti secoli, sia in ambito politico, che militare, ma anche religioso. La battaglia viene raccontata da Alessandro Barbero, con il suo consueto stile brillante, in un video del canale YouTube (non ufficiale) “Alessandro Barbero – La Storia Siamo Noi”

Sulla battaglia in questione e sui cambiamenti all’arte della guerra che si resero chiari in quella giornata, con un peso nettamente maggiore assunto dalla cavalleria rispetto alla fanteria, parla anche il blog di Alberto Massaiu , inserendolo in un contesto più ampio che tratta di questa evoluzione in un’ottica di lungo periodo.