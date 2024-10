La danza della morte nell’arte visiva

In un lungo articolo ricco di immagini scritto da Allison C. Meier per Public Domain Review si analizza il tema della Danza Macabra o «Danza della Morte», un motivo artistico e letterario che ha attraversato i secoli.

The sight of a skeletal corpse rarely inspires a rollicking jig. Yet for more than half a millennium, the dance of death in European visual art has imagined a tango between the quick and the dead. Allison C. Meier tracks the motif’s evolution across history, discovering how — through times of disease, war, and economic inequality — printmaking offered a means to both critique social ills and reflect upon new forms of human devastation.

La Danza Macabra è un tema che ha avuto origine nel Medioevo, durante il periodo della peste nera. Rappresenta la morte che invita persone di ogni ceto sociale a ballare con lei, sottolineando l’inevitabilità della morte per tutti, indipendentemente dalla loro posizione sociale.

L’articolo descrive come la Danza Macabra sia stata rappresentata in vari modi attraverso i secoli, dalle pitture murali nelle chiese medievali alle incisioni e stampe del Rinascimento. Artisti come Hans Holbein il Giovane hanno creato opere iconiche che raffigurano la Danza Macabra, utilizzando dettagli vividi per trasmettere il messaggio della mortalità universale.

In the trenches on the Western Front of World War I, British artist Percy Smith experienced firsthand the new violence of modern warfare. While serving as a gunner with the Royal Marine Artillery, he covertly sketched the shattered trees and ravaged earth between the trenches, as well as the bodies of soldiers left where they fell in this no-man’s-land. Later, Smith made a portfolio of seven etchings, repurposing a centuries-old visual allegory to convey the horrors of the battlefield. In each scene of The Dance of Death, 1914–1918, a skeletal figure wrapped in a shroud lurks among the soldiers, marching alongside their columns and pondering the wrecked landscape of trenches and barbed wire. By the final print, “Death Intoxicated”, death is exultant in the bloodshed. With bony arms raised, it casts off its shroud and dances across the battlefield, where men in gas masks with bayonets charge toward their fate.

La Danza Macabra non è solo un tema artistico, ma ha anche influenzato la letteratura, la musica e persino il teatro. L’articolo cita esempi di opere letterarie e musicali che hanno tratto ispirazione da questo motivo, mostrando come la paura della morte e la riflessione sulla mortalità siano universali e senza tempo.

Infine, l’articolo racconta come la Danza Macabra continui a essere rilevante anche oggi. Le rappresentazioni moderne di questo tema possono essere trovate in vari media, inclusi film e fumetti, dimostrando come la fascinazione per la morte e la mortalità persista nella cultura contemporanea.

Nella sezione storica del National Geographic un articolo di Martina Tommasi ripercorre la storia della danza macabra.