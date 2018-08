La destra ha un problema con Darwin?

Su suggerimento di @Flamer.

Massimo Sandal ha notato che tra i sostenitori della nomina a presidente della Rai, poi bloccata dalla commissione di vigilanza, si trova anche Enzo Penneta.

Pennetta, professore di scienze naturali in un liceo romano, è famoso principalmente per essere uno dei principali oppositori italiani della teoria dell’evoluzione darwiniana, grazie al suo blog intitolato modestamente Critica scientifica e alla pubblicazione di alcuni libri come Inchiesta sul darwinismo.