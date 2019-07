La fallacia del tecno-ottimismo [EN]

A cura di @Namelotron.

In un articolo su Quillette, Nicholas Phillips propone una critica del tecno-ottimismo considerato una fallacia logica basata su analogie storiche spurie tra fenomeni del passato e nuove innovazioni caratterizzata da una rimozione dei fallimenti e degli effetti negativi delle innovazioni di successo.

Techno-optimists would likely prefer to put aside failed products and ideologies and consider instead those innovations that have already proven successful. We’re talking about the iPhone, after all. Is popular adoption of an innovation reason enough to suspend skepticism? No—we turn out to be quite bad at predicting the full impact of even our most successful ideas.