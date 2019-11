La finale di Copa Libertadores – il più importante torneo per club del Sudamerica – sarà giocata a Lima, in Perù, e non a Santiago, a causa delle proteste delle ultime settimane in Cile. La decisione è stata presa dalla CONMEBOL,

Continua a leggere: La finale di Copa Libertadores sarà giocata a Lima, in Perù, e non a Santiago, a causa delle proteste delle ultime settimane in Cile

Fonte: il Post Sport