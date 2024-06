La grande opera lirica patrimonio dell’umanità – LIVE

Il 6 dicembre 2023 “La pratica del Canto lirico in Italia” è entrata ufficialmente nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un grande evento all’Arena di Verona festeggerà la lirica con una parata di grandi star.



La proclamazione è avvenuta in occasione della 18esima sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco in Botswana. Ne ha dato la notizia Euronews:

Per celebrare questo traguardo il ministro della Cultura ha scelto la Fondazione Arena di Verona che ha preparato un gala straordinario che inaugura la stagione, il 7 giugno.

L’evento trasmesso in mondovisione vedrà 160 professori d’orchestra e oltre 300 artisti del coro provenienti da tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche Italiane e dalle più importanti Orchestre d’Opera e guidati dal Maestro Riccardo Muti.

Il Ministero della Cultura celebra l’Opera italiana con un evento straordinario all’Arena di Verona, in mondovisione RAI. Protagonista il canto lirico, con 160 professori d’Orchestra e 300 artisti del Coro dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane. E con la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti. In un’unica serata, nel teatro all’aperto più grande del mondo, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti e Alberto Angela condurranno il pubblico nell’avvincente ‘viaggio’ tra i brani che hanno fatto la storia della musica e dell’Italia. La cultura festeggia l’Opera.

La serata, realizzata con la partecipazione di SIAE, ANFOLS, Teatro alla Scala e Accademia di Santa Cecilia, sarà condotta da Alberto Angela, Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti. In platea le maggiori autorità italiane, i rappresentanti delle istituzioni culturali, l’Unesco e gli ambasciatori dei Paesi del mondo dove l’Opera è più amata. Lo spettacolo si aprirà con il maestro Riccardo Muti, ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, sul podio. Sarà lui a dirigere la prima parte della serata, e i brani per orchestra e coro più significativi della grande opera italiana, dal regno del Belcanto di Guglielmo Tell e Norma, all’epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth, alle pagine sinfoniche e corali grandiose da Mefistofele e Manon Lescaut. Il teatro all’aperto più grande al mondo, sede del Festival operistico più antico e popolare a livello internazionale, ospiterà una grande festa che riunirà il mondo della cultura e i più grandi artisti internazionali, eccezionalmente sullo stesso palcoscenico.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 7 giugno 2024 alle 20.30 e sarà ripreso, in diretta, dalle telecamere della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La serata sarà trasmessa in mondovisione e l’edizione televisiva sarà a cura del dipartimento di Rai Cultura.