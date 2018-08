La guerra degli scimpanzé

A cura di @alesstanco e @bullone23.

In questo articolo di Federica Sgorbissa, pubblicato su Il Tascabile, viene ricostruita la storia della cosiddetta “Guerra Civile di Gombe”, che negli anni Settanta ha suscitato un forte dibattito sulla possibilità che anche gli animali, oltre all’uomo, potessero essere violenti nei confronti di altri individui della propria specie. Il conflitto si prolungò per quattro anni, dal 1974 al 1978, interessando due comunità di scimpanzé del Parco nazionale del Gombe, in Tanzania. Oggi un nuovo studio cerca di spiegare dinamiche e cause del conflitto.

Immagine da pixabay.