La matematica daccapo

Il Tascabile pubblica un estratto dell’ultimo libro di Pietro Minto intitolato La seconda prova. Imparare la matematica, vent’anni dopo (Einaudi, 2024).



Il segreto del successo dell’Homo sapiens sapiens non è qualcosa di cui vantarsi troppo. Non mi riferisco all’inquinamento, all’allevamento intensivo di animali o ai genocidi ma a qualcosa di ancora più antico e nascosto, come la caccia. Così piccolo, spelacchiato e gracile, l’ominide non è nato per cacciare usando artigli e fauci. Le sue armi segrete erano la resistenza e l’intelligenza. Cacciava in piccoli gruppi, inseguendo prede più grandi di sé per ore, giorni. Sotto al sole e alla pioggia. Noncurante dell’afa, poteva bruciarsi le spalle per inseguire un mammifero fino a stremarlo. A quel punto, nel modo più sadico e vigliacco possibile, l’ominide attaccava la preda con un bastone appuntito o una freccia rudimentale. Uccideva, squartava, abbrustoliva, ingeriva. Il grande successo umano parte da storie simili, da quel tipo di caccia ossessiva, vigliacca e brutale.